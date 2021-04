"Den Wald vor lauter Preistreiberei nicht sehen"

Die Vorarlberger Grünen reagieren mit einer Anfrage an die Landesräte Tittler und Gantner, auf einen VOL.AT-Bericht zur akuten Verknappung und Preisexplosion von Bauholz.

"Während die Preise für Bauholzprodukte zu Ungunsten von Schreinereien und sozialem, klimafreundlichem Wohnbau in die Höhe schießen, bekommen die Waldbesitzer:innen erschreckend wenig für ihr geschlägertes Holz", sieht der grüne Klubobmann Daniel Zadra Feuer am Dach.

In einer gemeinsamen Anfrage mit Bernie Weber und Christoph Metzler von den Grünen wendet er sich an die zuständigen Landesräte Marco Tittler und Christian Gantner, um Ursachen und Maßnahmen zu eruieren. Vieles deute darauf hin, dass industrielle Sägereikonzerne die Preise treiben und von der künstlichen Holzverknappung profitieren, so Grüner Wirtschaftssprecher Weber. Mit drastischen Folgen: "Heimische Schreinereien müssen trotz bester Auftragslage ihren Betrieb einstellen, Hunderttausende zuwachsende Vorratsmeter Wald bleiben ungenutzt."

Regionale Wertschöpfung