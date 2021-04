Vorarlberger Holzindustrie: So ist die aktuelle Situation

Während die Holzbauer über Materialknappheit klagen, begrüßt die Wirtschaftskammer "die gesteigerte Nachfrage".

Eine Umfrage unter den heimischen Sägebetrieben habe gezeigt, dass die Preise für Rundholz im Dezember 2020 im Schnitt um fast 40 Prozent angehoben wurde. "Was uns Sorgen macht, ist die aktuelle Situation mit der massiv gestiegenen Nachfrage aus den USA und den damit zusammenhängenden Preissteigerungen und Versorgungsengpässen für heimische Zimmereien", So Christoph Bawart, Obmann der Fachgruppe Holzindustrie in der WKV.