Wie geht das Ländle-Derby aus? Das sagt die KI

Austria Lustenau trifft am Samstag um 19:30 Uhr im Prestigeduell auf den SCR Altach. Wer ist Favorit, wenn es um die nackten Zahlen geht - eine Künstliche Intelligenz hat für VOL.AT die Daten analysiert.

Hier sind die Analyse und das Ergebnis der KI im Wortlaut:

Prognose: Obwohl Lustenau in dieser Saison nicht in Topform zu sein scheint, haben sie gegen Altach eine starke Bilanz. Angesichts der Tatsache, dass beide Teams in der Tabelle nahe beieinander sind, erwarte ich ein hart umkämpftes Spiel.