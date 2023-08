Das große Vorarlberger Derby: Austria Lustenau gegen den SCR Altach

Im Lustenauer Reichshofstadion trifft die Austria um 19:30 Uhr auf den Lokalrivalen aus Altach.

Live vom Austria-Abschlusstraining

Im Countdown-Artikel zum großen Ländle-Derby berichtet VOL.AT per Livestream vom Abschlusstraining der Lustenauer Austria am Samstagvormittag. Live ab 10 Uhr auf V+!

Rückblick:

In den letzten fünf Begegnungen zwischen den beiden Vereinen konnte Austria Lustenau dreimal als Sieger hervorgehen, während zwei Duelle mit einem Unentschieden endeten. Die Lustenauer feierten unter anderem einen beeindruckenden 5:0-Sieg im Jahr 2014 und konnten in der letzten Saison Altach im heimischen Stadion mit 3:0 und 1:0 bezwingen. Das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem 1:1 in Altach.

Die Ausgangslage:

Lustenau hofft, an diesem Wochenende den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga zu feiern. Bei einem Sieg könnten sie am Tabellennachbarn Altach vorbeiziehen. Der Blick auf die vergangene Saison gibt Mut, in der sie drei der Prestigeduelle für sich entscheiden konnten.