Der Countdown vor dem großen Derby Austria Lustenau vs SCR Altach

Das Austria-Abschlusstraining live

Der Countdown vor dem großen Derby A.Lustenau vs SCR Altach

In Runde 5 kommt es schon zum ersten Derby der Saison. Der SCR Altach ist in Lustenau im Reichshofstadion zu Gast. Für beide Teams geht es natürlich nicht nur um Punkte in der Meisterschaft, sondern natürlich auch um die Vorherrschaft im Vorarlberger Fußball.



der Gegner - SCR Altach

Altach liegt mit zwei Punkten Vorsprung nur einen Platz vor der Austria. Bei den Rheindörflern hat sich im Sommer-Transferfenster einiges getan. Das Geld wurde nach langer Zeit wieder einmal "in Beine statt in Steine" investiert. 16 Spieler haben den Verein verlassen, genauso viele wurden neu verpflichtet. Auch auf der Trainerbank gab es einen Wechsel. Feuerwehrmann Klaus Schmidt ging, Joachim Standfest kam und brachte Roman Wallner mit - somit stehen nun zwei ehemalige österreichische Nationalspieler an der Seitenlinie. Die bisherige Saisonbilanz lautet ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen. Auch in Altach ist damit noch Luft nach oben. "Altach hat sich im Vergleich zur letzten Saison sicherlich verändert, die Neuzugänge haben gezeigt, dass sie in der Liga mithalten können. Sie sind offensiv sicher variabler geworden, aber nichtsdestotrotz kennen wir sie und wissen was uns erwartet", analysierte Trainer Markus Mader vor dem Spiel den SCR Altach. "Wir haben uns einen Plan überlegt und den wollen wir umsetzen".



Die Austria

Bei Grün-Weiß herrschte trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Sturm Graz eine positive Stimmung. Die Leistung gegen die Grazer war ansprechend, auch wenn das Ergebnis natürlich nicht passte. "Wir haben einen deutlich besseren Auftritt hingelegt als in den ersten drei Runden. Wir waren von Beginn an da und haben dagegen gehalten. So müssen wir Fußball spielen", erklärt Mader. "Das Ergebnis bleibt aber ein negatives, dennoch muss man die gute Leistung trotz eines sehr sehr starken Gegners hervorheben. Jetzt müssen wir diese Leistung, speziell die aus der zweiten Hälfte, gegen Altach bestätigen". Kadertechnisch wird Pius Grabher das Derby definitiv verpassen, der kleine Muskelbündelriss im Oberschenkel braucht noch Zeit. Hinter dem Einsatz von Lukas Fridrikas steht weiterhin ein Fragezeichen, ein Einsatz wird kurzfristig entschieden. "Ein Derby ist immer etwas Besonderes, wir spielen vor einem ausverkauften Haus und freuen uns extrem darauf. Wir sind gut vorbereitet und wollen die Punkte holen. Wir haben die Qualität, den Altachern Defensiv Probleme zu bereiten. Wenn wir dann unsere Chancen nützen, ist alles möglich", so Mader abschließend. In der letzten Saison gewann die Austria drei der vier Derbys, im letzten Duell gab es ein Unentschieden. Grün-Weiß wird alles tun, dass diese sehr positive Serie weitergeht. Das sie es können, haben sie schon bewiesen.