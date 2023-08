Derby am Samstag: "Werden alles geben"

SCR Altach-Keeper Dejan Stojanović war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Beim Ländle-Derby zwischen dem SC Austria Lustenau und dem Cashpoint SCR Altach am kommenden Samstag (19.30 Uhr) im Reichshofstadion dürfte der größte Ansturm der Fanclubs beider Seiten seit jeher zu erwarten sein. Es ist das fünfte und letzte Aufeinandertreffen zwischen der Austria und Altach im altehrwürdigen Reichshofstadion.

Vor seinem ersten Bundesligaderby am Samstag gegen die Lustenauer Austria war der 30-jährige Keeper Dejan Stojanović zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Rivalität und Rückkehr zu Altach

In seinem Gespräch mit "Vorarlberg LIVE" gibt Stojanović Einblick in seine Wahrnehmung der Rivalität zwischen den Vereinen SCR Altach und Austria Lustenau. Er betont, dass es schon spürbar sei, dass eine gewisse Rivalität zwischen den beiden Clubs - und natürlich den Fans - besteht. Dennoch macht er klar, dass seine Entscheidung, zu Altach zurückzukehren, von seiner persönlichen Motivation geprägt war. "Ich bin zu Altach gekommen, weil ich genau hier sein wollte", unterstreicht der Torhüter. Er verspricht den Fans, am kommenden Samstag alles zu geben, um sicherzustellen, dass die Anhänger des SCR Altach beruhigt nach Hause gehen können.