Spannung vor dem großen Derby im Reichshofstadion

Domenik Schierl, Torhüter des SC Austria Lustenau, ist am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Am morgigen Samstag steht ein Highlight im regionalen Fußballkalender an: Das Vorarlberg-Derby zwischen dem SC Austria Lustenau und SCR Altach. Die Begegnung verspricht spannend zu werden und wird ein letztes Mal im Lustenauer Reichshofstadion ausgetragen.

Einen Tag vor der prestigeträchtigen Begegnung wird Domenik Schierl, Torhüter des SC Austria Lustenau, als Gast in der Sendung "Vorarlberg LIVE" erwartet. Schierl wird interessante Einblicke in die Stimmung innerhalb des Teams, die besondere Bedeutung des Ländle-Derbys in der Bundesliga und die Vorbereitungen auf das Duell geben.