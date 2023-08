Derby am Samstag: "Raus gehen, Spaß haben und gewinnen"

Domenik Schierl, Torhüter des SC Austria Lustenau, war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Am morgigen Samstag steht ein Highlight im regionalen Fußballkalender an: Das Vorarlberg-Derby zwischen dem SC Austria Lustenau und SCR Altach. Die Begegnung verspricht spannend zu werden und wird ein letztes Mal im Lustenauer Reichshofstadion ausgetragen.

"Besonderes Kribbeln"

Schierl gewährte einen Einblick in die Emotionen und Erwartungen vor diesem aufgeladenen Aufeinandertreffen. "Die Freude ist sehr hoch – wie immer auf Derbys", teilt Schierl mit. Bei Derbys würde immer ein "besonderes Kribbeln" in der Luft liegen.

In den vergangenen vier Aufeinandertreffen zwischen Austria Lustenau und SCR Altach in der Bundesliga konnte die Mannschaft aus Lustenau sich stets als Sieger behaupten. Auf die Frage, warum er glaubt, dass seine Mannschaft auch im fünften Derby triumphiert, unterstreicht Schierl die aktuelle Form und Stimmung im Team. "Die Mannschaft ist gut drauf, die Stimmung ist gut", erklärt er zuversichtlich und lässt darauf schließen, dass ein weiterer Sieg am Samstag bevorstehen könnte.