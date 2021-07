Weichenstellung in Bregenz für Bahn-Jahrhundertprojekt

Die Bregenzer Satdtvertretung tagt heute Donnerstag. Spannendster Punkt auf der Tagesordnung: Der "Masterplan Bregenz Mitte". Im Livestream ab 16 Uhr.

all

all

self

self

"Bregenz Mitte" und Unterflur

Neben dem Jahrhundertprojekt "Bregenz Mitte" stehen in der Sitzung noch einige weitere wichtige und zum Teil teure Projekte an, die Bregenz in den nächsten Jahren zu stemmen haben wird. Es geht unter anderem auch um die Ufergestaltung der Pipeline, den Neubau des Hallenbades,

Ausbaustufe III beim Festspielhaus und nicht zuletzt um die Vorstudie der Bahn-Unterflurlösung für den gesamten Großraum Bregenz.