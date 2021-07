Frühstück zu Bregenz-Mitte: "Werde es nicht mehr erleben"

ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Corona-Novelle, den Bau der S18 und seine künftige Rolle bei Bregenz Handball.

Am Montag kündigte Sicherheitslandesrat Christian Gantner an, dass die 3G-Regeln in Zukunft wieder stärker kontrolliert werden. Auch Roland Frühstück, Klubobmann der Vorarlberger ÖVP, sprach sich in "Vorarlberg LIVE" dafür aus. Bislang sei er positiv überrascht, über die konsequente Kontrolle der Gäste, Bedienungen hätten aber bereits erzählt, dass es durchaus Gruppen gebe, die sich ohne Tests durchfragen nach dem Motto: "Beim zweiten oder dritten Gasthaus werden wir schon was bekommen."