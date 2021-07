"Einhaltung der 3G-Regeln wird wieder stärker überprüft"

Sicherheitslandesrat Christian Gantner sieht in stichprobenartigen Kontrollen eine wirksame Maßnahme zum Schutz der aktuell stabilen und gut beherrschbaren Infektionslage in Vorarlberg.

Bezirkshauptmannschaften und Polizei in Vorarlberg werden wieder verstärkt die Einhaltung der 3-G-Regeln in der Gastronomie und anderen 3-G-pflichtigen Bereichen überprüfen, kündigen Sicherheitslandesrat Christian Gantner und der Corona-Sprecher der Bezirkshauptmannschaften, Herbert Burtscher, an. Die stichprobenartigen Kontrollen sollen dabei helfen, die Infektionslage auf dem derzeit stabilen und gut beherrschbaren Niveau zu halten. „Mit Blick auf die ansteckendere Delta-Variante ist es wichtig, weiterhin wachsam zu bleiben. Denn klar ist, dass uns Schlendrian und Sorglosigkeit schnell wieder in eine schwierige Situation bringen können“, begründet der Landesrat die verstärkten Maßnahmen.