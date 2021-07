1.000 Menschen ohne Anmeldung geimpft

Dieses Wochenende haben über 1.000 Menschen das niederschwellige Impfangebot des Landes Vorarlberg in Anspruch genommen.

Rund 600 Erstimpfungen wurden am Freitag in Dornbirn beim "Last-Minute-Impfen" verabreicht, 400 beim Impfen ohne Anmeldung am Samstag, teilte das Land in einer Aussendung mit. Insgesamt wurden diese Woche im Land 11.300 Personen geimpft, weitere 2.700 sollen bis Dienstag folgen. Kommende Woche gibt es erneut ein Immunisierungsangebot ohne Anmeldung.