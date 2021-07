"Last-Minute-Impfung" - so funktioniert's

Das Land Vorarlberg setzt auf neue Angebotsformen, um noch mehr Menschen im Land zur Corona-Schutzimpfung zu bewegen.

Mobiler Impfbus

Anmeldung kurzfristig möglich

Nach den positiven Erfahrungen mit den Last-Minute-Impfungen am vergangenen Wochenende - rund 750 Personen hatten kurzfristig ihr Interesse an den 500 verfügbaren Slots bekundet - wird diese Möglichkeit am 9. und 17. Juli in der Impfstraße Dornbirn erneut geboten.