Höchste Auszeichnung für Pionier Roland Frühstück

Landesrätin Martina Rüscher überreicht der Handball-Legende das Goldene Ehrenzeichen des Landes.

Am Mittwochabend fand in der Handballarena Rieden die Generalversammlung von Bregenz Handball statt. Der wichtigste Tagesordnungspunkt war die Wahl eines neuen Obmanns, da sich Roland Frühstück - wie schon berichtet - in die 2. Reihe zurückzog. Zum neuen Vorstandssprecher wurde Gregor Günther gewählt, der bereits die letzten Jahre im Vorstand für die sportlichen Belange verantwortlich war.

Neuer Obmann

Nach der Matura und dem HAK-Kolleg studierte Günther an der Fachhochschule Dornbirn betriebliches Prozess- und Projektmanagement, bevor er sich an der Hochschule St. Gallen zum Executive MBA in General Management ausbilden liess. Gregor Günther ist sehr mehr als 10 Jahren bei der St. Galler Kantonalbank AG tätig, wo er das Projekt und Prozessmanagement leitet.

Die Ära Frühstück

Roland Frühstück wurde 1986 von Helmut Amann und Ivo Ganner als Spielertrainer verpflichtet. Nach intensiver Aufbauarbeit erkämpften sich die Bregenzer bereits 1995 den ersten Vize-Meistertitel in der damals erstmals zweigeteilten Liga in Österreich, 1997 wurde das große Ziel Aufstieg in die Staatsliga erreicht. Was folgten war der ÖHB Cupsieg im Jahr 2000 und 2001 schließlich der erste Meistertitel. Ab dann war der Erfolgslauf nicht mehr zu stoppen. Bis zum Jahr 2010 konnten die Bregenzer insgesamt neun Mal den Meistertitel, vier Mal den Cup und einmal den Supercup für sich entscheiden. "All die sportlichen Erfolge, die neue Halle, die Gründung der Handball-Akademie, das bleibt alles unvergessen. Am meisten freut mich aber, dass wir bei aller Professionalisierung immer eine große Familie geblieben sind," so der scheidende Präsident.