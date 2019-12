VS Altenstadt wird ohne Pädagogisches Förderzentrum gebaut

Das beschloss die Feldkircher Stadtvertretung am Dienstag in ihrer Sitzung.

Die Entscheidung ist gefallen: Die neue Volksschule Altenstadt wird ohne Pädagogisches Förderzentrum (PFZ) gebaut. Die Kinder mit Förderbedarf werden auf andere Schulen in der Region aufgeteilt. Entweder inklusiv an einer Sprengelschule oder an einer Sonderschule. Das beschloss die Feldkircher Stadtregierung am Dienstag in ihrer Sitzung - genauso wie den Neubau der Volksschule Altenstadt.