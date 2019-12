Sozialfondszahlung macht Feldkirch zunehmend zu schaffen

Die Stadt Feldkirch hat am Dienstag ihr Budget 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Voranschlag beläuft sich demnach auf rund 94,7 Millionen Euro - bei Aufwenden über rund 90,4 Millionen Euro. Das sind die größten und wichtigsten Ausgaben-Posten.

Die Zahlung der Stadtregierung an den Sozialfonds belasten die Stadt Feldkirch zunehmend. „Es sind jedes Jahr Steigerungen zu verzeichnen, die das Budget der Stadt enorm belasten. Wie andere Kolleginnen und Kollegen bin auch ich der Ansicht, dass hier dringend

Änderungen im Finanzausgleich des Landes notwendig sind, damit die Gemeinden entsprechend entlastet werden“, betont Bürgermeister Wolfgang Matt. Insgesamt betragen die Transferzahlungen an das Land 18,86 Millionen Euro, was einer Steigerung von 1,2 Millionen Euro oder 6,91

Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Transferzahlungen machen insgesamt ein Fünftel des Budgets aus.