„Es geht hier um unsere Kinder, nicht um Quoten“

PFZ: Klärendes Gespräch zwischen Verantwortlichen und Betroffenen ließ viele Fragen unbeantwortet – Eltern kämpfen weiter für den Erhalt der Schule in Feldkirch.

Vergangenen Montag kam es anlässlich der bevorstehenden Schließung des Pädagogischen Förderzentrums Feldkirch zu einem Treffen zwischen Vertretern der Bildungsdirektion, der Schule und der Eltern. Im Anschluss sprach W&W mit Beteiligten. Christian Kompatscher von der Bildungsdirektion gewährte Einblick in die geplante Vorgehensweise und sprach über die zukünftige Unterbringung von Kindern, die von der Schließung direkt betroffen sein würden, verwies aber auch auf unterschiedliche Standpunkte von Seiten der Politik, der Schulleiter und natürlich der betroffenen Eltern:

„Unsere Empfehlung beruht auf einer Analyse, wonach es im Bezirk Feldkirch deutlich mehr Plätze an Allgemeinen Sonderschulen und deutlich weniger Integrationsklassen an einer Volks-, Mittel- oder Polytechnischen Schule gibt, als in anderen Bezirken des Landes. Diese Betrachtung hat sich nicht verändert.“