Vorarlberger Giganten in der österreichischen Wirtschaft

Wirtschaftliche Potenz

Erfolgsgeschichte: Made in Vorarlberg

In Vorarlberg haben lokale Unternehmen ihre eigene Erfolgsgeschichte geschrieben. Die Alpla Holding, auf Platz 17 der Trend Top 500-Liste, ist ein Vorzeige-Beispiel für die industrielle Kompetenz der Region. Mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro und weltweit mehr als 20.000 Mitarbeitern ist Alpla ein wichtiger Arbeitgeber und Weltmarktführer in der Verpackungsindustrie.

Familienunternehmen

Platz 104 für Zumtobel

Die Zumtobel Group, ein führender Anbieter in der Beleuchtungsbranche, belegt Platz 104 mit einem Umsatz von 1,148 Milliarden Euro. Am Freitag, den 13. Oktober, wurde jedoch bekannt, dass die Zumtobel-Gruppe in Dornbirn 170 Mitarbeitern kündigen wird. Als Grund gibt der Leuchtenhersteller wirtschaftliche Gründe an. Die Auftragslage sei nicht zufriedenstellend, der Preisdruck hoch.