Top 100 in Vorarlberg: Die VN-Wirtschaftspreis-Verleihung im Livestream

Ehrung von Vorarlbergs größten Unternehmen – und Verleihung des VN-Wirtschaftspreises 2023 an eine Unternehmerpersönlichkeit.

Jedes Jahr zeichnen die Vorarlberger Nachrichten im Rahmen der "Top 100"-Veranstaltung die größten und erfolgreichsten Vorarlberger Unternehmen aus. Zudem wird auch in diesem Jahr wieder der VN-Wirtschaftspreis an eine Unternehmerpersönlichkeit aus Vorarlberg verliehen. Die Veranstaltung wird am Dienstag live aus Rankweil, aus den Räumlichkeiten der Firma Hirschmann Automotive übertragen. Ehrengast ist Bundesfinanzminister Magnus Brunner.