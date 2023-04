Wir suchen dich!

VOL.AT stellt ein. Wir wachsen und haben spannende und vielfältige Jobs für motivierte Menschen. Du willst in den Journalismus? Das finden wir gut.

Wir sind ein 'Great Place To Work' und für diese Stellen suchen wir aktuell Verstärkung für unser Team:

Online Redakteur:in

Geschichten aus Vorarlberg und aller Welt, immer am Puls der Zeit, den richtigen Titel finden, Push-Nachrichten, Liveticker, Bilderserien, Videos ... Das klingt spannend? Ist es auch. Wir suchen Verstärkung für unser Redaktionsteam. Hier die Details:

Online-Volontoriat

Matura oder Lehre abgeschlossen und auf der Suche nach einem Einstieg in den Jourmalismus? Wir bieten Dir die Chance als Praktikant*in im Rahmen eines Volontariats Erfahrungen zu sammeln. Hier die Details:

Reporter:in

Eigene Geschichten machen, Themen finden, Interviews führen, live berichten, multimedial arbeiten - Die Aufgaben eines Reporters oder einer Reporterin sind vielfältig und herausfordernd. Wer gerne mit Menschen zu tun hat, weiß was im Land läuft und sicher keinen Bürojob will, der ist hier richtig. Hier die Details:

Reporter:in Breaking News und Blaulichtberichterstattung

Dein Puls steigt, wenn irgendwo ein Blaulicht leuchtet? Du willst wissen, warum die Sirenen der Einsatzkräfte laufen? Und du bist neugierig genug, dass du auch am Abend und am Wochenende herausfinden und berichten willst, was gerade passiert ist? Das klingt nach einem Blaulichtreporter. Hier die Details: