Interview: ALPLA Group CEO Philipp Lehner informiert auf TikTok

"Plastic is fantastic": Unter diesem Slogan hat Philipp Lehner, CEO der ALPLA Group, auf TikTok eine Informations-Initiative gestartet.

Junge Menschen erreicht man auf TikTok

Als international tätiger Spezialist für Kunststoffverpackungen und Recycling wird die ALPLA Group natürlich auch immer wieder mit Fragen zu Klimaschutz, Verschmutzung der Weltmeere oder "Glas statt Plastik" konfrontiert. Hier spielt natürlich auch die "Fridays for Future"-Generation eine ganz besondere Rolle. Und wie und wo erreicht man diese am besten? Natürlich auf TikTok. Das hat auch eine aktuelle Studie des Pew Research Center gezeigt. Facebook schrumpft, TikTok, Instagram und YouTube sind "in".

Faktenbasierte Informationen

ALPLA Group CEO Philipp Lehner scheut die Diskussion keineswegs, sondern ist jetzt sogar in die Offensive gegangen und hat einen eigenen TikTok-Channel gestartet, auf dem er faktenbasierte Informationen rund um das Thema Kunststoff, Recycling und Klimaschutz liefert. Für den klassischen Vorarlberger Industriekapitän der alten Schule wäre das wohl unvorstellbar gewesen, für Lehner ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man über den Tellerrand hinausblickt und neue Dinge ausprobiert. Was für Ziele Lehner mit dem TikTok-Channel verfolgt und wie das bisherige Feedback darauf ist, hat er VOL.AT im Interview verraten.(VOL.AT)

Interview mit Philipp Lehner über seinen Channel auf TikTok

Philipp Lehner: Unter dem Namen „aVoice“ haben wir bereits letztes Jahr begonnen, mit kreativen Kampagnen in verschiedenen Ländern wie Österreich, Brasilien, Spanien und vielen mehr unsere Kommunikation mehr auf die Endkonsumenten zu fokussieren. Dabei sprechen wir faktenbasiert über die zahlreichen Vorteile von Kunststoffverpackungen und klären zum Beispiel darüber auf, dass PET-Flaschen für unser Klima deutlich besser sind als Glas-Flaschen. Wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass nicht das Material Kunststoff das Problem ist, sondern der Umgang damit. Genau diese Aufklärung – gerade in der jungen Zielgruppe – ist auch das Ziel meines TikTok-Accounts. Zudem soll TikTok auch eine Art Gegenpol zu LinkedIn sein, wo wir im Bereich B2B sehr erfolgreich sind und in Bezug auf die Follower-Anzahl von über 140.000 in den Top 10 der Unternehmen in Österreich angekommen sind.