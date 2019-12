Vorarlberg: Überlebender klagt nach Traktorunglück

Zwei Mitfahrer starben, als Traktor in Dornbirn abstürzte. Verletzter Mitfahrer fordert Schadenersatz - aber nicht vom alkoholisierten Lenker, sondern von der Versicherung.

Der für zwei Männer tödlich endende Traktorunfall ereignete sich am 28. Juli 2018 in Dornbirn. Der alkoholisierte Lenker kam mit seinem Traktor, auf dem er vier Freunde mitführte, links von einem Güterweg ab. Das nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeug stürzte über eine Böschung und landete nach acht Metern im Bachbett der Kobelach. Zwei Mitfahrer, ein Dornbirner (41) und ein Schweizer (49), wurden unter dem umgekippten Traktor eingeklemmt und erstickten. Zwei weitere Mitfahrer, 30 und 55 Jahre alt, wurden schwer verletzt.

Mitverschulden

Gestern hat der anhängige Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch begonnen. In der vorbereitenden Tagsatzung sagte Zivilrichter Alexander Frick, dass von einem Mitverschulden des Klägers auszugehen sei. Denn der Kläger sei auf dem Traktor mitgefahren, obwohl er gewusst habe, dass der Fahrer beträchtlich alkoholisiert gewesen sei. Zudem sei auch der Kläger alkoholisiert gewesen. Ein Viertel der Schuld an seinen Verletzungen treffe nach seiner vorläufigen Einschätzung daher den Kläger, teilte der Richter bei der Erörterung der Sach- und Rechtslage mit. Das sei seinem Mandanten bewusst, merkte dazu der Rechtsvertreter des Klägers an.