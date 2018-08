Vorarlberg: Quallen vermehren sich rasant im Bodensee

Rund 800 sogenannte "Neozoen" leben in und um den Bodensee. Eine davon ist die Süßwasserqualle, die sich vor allem bei hohen Wassertemperaturen rasend schnell vermehrt.

“Neozoen” sind Lebewesen, die vom Menschen in ihren Lebensraum eingeschleppt wurden und dort oft gravierende Auswirkungen auf die heimische Flora und Fauna haben. Eine dieser eingewanderten Tierarten ist die Süßwasserqualle. Mit steigenden Wassertemperaturen taucht sie nun wieder an der Wasseroberfläche des Bodensees auf.

Quallen im Bodensee

Im Bodensee wurde die ursprünglich aus Ostasien stammende Süßwasserqualle erstmals 1999 im Harder Binnenbecken gesichtet. Dann erneut 2003 an selber Stelle und 2011 in der Fußacher Bucht. Grund für die seltenen Sichtungen ist, dass die Qualle bei durchschnittlichen Wassertemperaturen lediglich in Polypenform am Grund des Sees lebt. Erst bei hohen Temperaturen entwickeln sich die Quallen in ihre etwas mehr als zwei Zentimeter große Medusenform und steigt an die Wasseroberfläche.