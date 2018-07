"Zeitbombe": Plastik in Gewässern auch im Bodensee ein Problem?

In Thailand verendete diesen Sommer ein Wal auf qualvolle Weise: Er schluckte 80 Plastiksäcke. Doch nicht nur im Meer wird Plastik in Gewässern zusehends zum Problem: Auch im Bodensee macht es den Verantwortlichen zu schaffen.

Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen: Auf unvorstellbar qualvolle Art und Weise ist Anfang Juni ein Wal in Thailand nach einem fünftägigen Todeskampf verendet. In seinem Bauch steckten über 80 Plastiktüten. Insgesamt wog der Müll, der sich in seinem Bauch angesammelt hatte, über acht Kilo. “Der Plastikmüll machte den Wal krank und unfähig zu jagen”, sollte die Behörde für Meere und Küsten später erklären.

Doch nicht nur in den Weltmeeren wird Mikro- und Makroplastik zum zunehmenden Problem. Auch im Bodensee treibt Kunststoff Verantwortlichen die Sorgenfalten auf die Stirn. In der Schweiz hat sich nun Grünen-Politiker Meinrad Gschwend aus Altstätten mit 19 anderen Kantonsräten zusammengetan, und sich an die Regierung gewandt, wie “tagblatt.ch” berichtet. Sie wollen wissen, wie es um Plastikabfall in den St. Galler Gewässern steht, und wie die Regierung das Problem einschätzt, dass Wassertiere die Plastikteilchen aufnehmen. “Das, was man am Ufer sieht, ist vermutlich nur ein kleiner Teil”, so Gschwend.