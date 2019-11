Vorarlberg passt Wohnbau-Förderrichtlinien an

Dank der angepassten Richtlinen sollen mehr Menschen in Vorarlberg Anspruch auf Wohnbauförderung bekommen.

Das Land Vorarlberg investiert künftig verstärkt in die Wohnbauförderung und hat dazu am Dienstag die neuen Wohnbauförderungsrichtlinien 2020/21 vorgestellt. In der Neubauförderung für den privaten Wohnbau wird angestrebt, mehr Personen eine finanzielle Unterstützung durch die Wohnbauförderung zu ermöglichen sowie zur Erreichung der Vorarlberger Klimaschutzziele beizutragen und niedrigere Heiz- und Betriebskosten zu erzielen. Zudem wird versucht, die Wohnbauförderung im Vergleich mit den derzeit niedrigen Bankkonditionen wieder attraktiv zu machen.