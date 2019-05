Vogewosis Wohnen 500 gibt es jetzt mit einem Plus

Lustenau - Die Vogewosi hat ihr Basismodell Wohnen 500 verbessert. Erstes Haus wurde bezogen.

Seit im Dezember 2016 die erste Wohnanlage „Wohnen 500“ eröffnet wurde, geben sich in Mäder die Vertreter gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften und Fachleute für das Wohnen der Zukunft die Türklinke in die Hand. Das Wohnbaumodell erfüllt nämlich Anforderungen, die eigentlich nicht so einfach unter einen Hut zu bringen sind: Großer Wohnkomfort, niedrige Errichtungskosten bei hohem Qualitätsanspruch – und das alles zu einer Miete von 500 Euro.