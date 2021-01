"Vorarlberg Live" mit Staudinger und Simon Burtscher-Mathis

SPÖ-Chef und Bürgermeister Martin Staudinger und Simon Burtscher-Mathis vom Vorarlberger Kinderdorf sind am Donnerstag, ab 17 Uhr, bei Vorarlberg Live zu Gast.

Die Finanzlage in Hard ist angespannt und der Schuldenstand steigt weiter an, wie auch die "VN" am Donnerstag berichten. Es stellt sich nun die Frage wie der neue Bürgermeister Martin Staudinger das Budget sanieren will. Darüber wird er bei "Vorarlberg Live" mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer diskutieren.