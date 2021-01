"Vorarlberg Live": Die Lage in Lustenau und Wirtschaften in der Krise

Am Montag sind der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer, und der Unternehmer Hubert Rhomberg zu Gast bei "Vorarlberg Live".

Kurt Fischer, Bürgermeister von Lustenau, wird bei "Vorarlberg Live" nicht nur darüber sprechen wie die Coronakrise seine Gemeinde getroffen hat, und warum er sich so intensiv für die CoV-Impfungen engagiert. Er wird bei VOL.AT Chefreporter Pascal Pletsch auch Fragen zur S18 und der politischen Situation in Lustenau beantworten.

Hubert Rhomberg zu Gast

Hubert Rhomberg, CEO der Rhomberg Gruppe, wird in der Sendung einen Einblick in die Lage der Wirtschaft im Allgemeinen, und der Bauwirtschaft im Besonderen geben können. Mit ihm wird sich das Gespräch auch um Innovationen in Zeiten der Coronakrise, sowie den am Montagabend stattfindenden Neujahrsempfang der Industriellenvereinigung Vorarlberg drehen.