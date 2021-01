Biden folgt auf Trump: Vorarlberg Live Sondersendung

Live ab 18 Uhr kommen heute in einer Sondersendung zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden die in Vorarlberg lebenden Amerikaner Tyler Harlow und Frank Blau zu Wort. Live-Schaltung in die USA mit dem gebürtigen Nenzinger Politikwissenschaftler Marcus Crepaz, der an der Universität Georgia unterrichtet. EU-Parlamentarierin Claudia Gamon gibt einen Ausblick auf die Auswirkungen des Machtwechsels für die Union.

Washington gleicht einer Festung, angesichts der "Inauguration Ceremony" des neuen US-Präsidenten Joe Biden. VOL.AT widmet dem für die ganze Welt wegweisenden Thema eine Sondersendung mit Gästen, die unterschiedlichsten Bezug zum "Land Of The Free" aufweisen. Während Tyler Harlow, gebürtig aus Arizona, als Headcoach für das Hohenemser Football-Team Blue Devils seit Jahren in Vorarlberg tätig ist, verdient Frank Blau aus Seattle als Digital Analytics Manager bei der Koblacher Firma Amann Girrbach seine Brötchen im Ländle. Politische Ausblicke gewähren EU-Parlamentarierin Claudia Gamon und per Live-Schaltung in die USA der gebürtige Nenzinger Prof. Marcus Crepaz, der an der Universität von Georgia Politikwissenschaft unterrichtet. Live auf VOL.AT ab 18 Uhr.