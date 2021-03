"Vorarlberg Live" mit Rüscher und Mähr

Landesrätin Martina Rüscher und Rechtsanwalt Linus Mähr sind am Freitag, ab 17 Uhr, bei "Vorarlberg Live" zu Gast.

Ein Jahr im Zeichen von Corona: Am 5. März 2020 wurde bekannt, dass es in Mellau den landesweit ersten Coronafall gibt. Ein junger Mann steckte sich in Wien an und musste im Landeskrankenhaus Hohenems behandelt werden. Ein Jahr später haben die Vorarlberger bereits zwei Coronawellen und drei Lockdowns miterlebt. Bei Vorarlberg live wird VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer mit Gesundheits-Landesrätin Martina Rüscher auf die vergangenen 12 Monate zurückblicken und einen Blick in die Zukunft wagen.