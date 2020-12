Vorarlberg Live mit Rauch, Schmidt und Broger

Ab 17 Uhr live: Landesrat Johannes Rauch, Alpenverein-Landesobmann Andreas Schmidt und Haubenköchin Milena Broger sind bei "Vorarlberg Live" zu Gast.

Der Vorarlberger Umweltlandesrat Johannes Rauch (Die Grünen) wird bei "Vorarlberg Live" im Studio zu Gast sein. Bayern hat am Mittwoch zum Beispiel den kleinen Grenzverkehr von Vorarlberg aus für Einkäufe untersagt. Auch das Besuchen von Angehörigen, die nicht ersten Grades sind, wird erschwert. Bereits vergangene Woche forderte Rauch: „Wir brauchen ähnliche Ausnahmen für Familien wie im Frühjahr. Ebenso wenig dürfen wir dabei die Grenzgänger*innen vergessen, das sind in Vorarlberg immerhin täglich 15.000 Personen, die in die Schweiz und nach Liechtenstein sowie 7000 Personen, die nach Baden-Württemberg und Bayern pendeln. Hier brauchen wir dringend eine Lösung“, sagte Johannes Rauch.

Wanderwegnetz in Gefahr?

Durch das neue Straßengesetz ist laut Alpenverein Vorarlberg das Wanderwegnetz in Gefahr wie VN.at am Mittwoch berichtet. Es könnte sein, dass Grundstücksbesitzer Wanderwege in Zukunft einfach schließen. Zu diesem Thema ist der Landesobmann des Vorarlberger Alpenvereins, Dr. Andreas Schmidt, bei "Vorarlberg Live" zu Gast.

Milena Broger, Erik Pedersen und Theresa Feurstein. ©Archivbild: Rauch

3 Hauben für Milena Broger

Der Gault Millau vergab auf Anhieb 15 Punkte und drei Hauben für das Restaurant Weiss in Bregenz mit Küchenchefin Milena Broger, Theresa Feurstein und Erik Pedersen an der Spitze. Das Restaurant in der Anton-Schneider-Straße 5 zählt damit zu den Aufsteigern des Jahres in der heimischen Gastro-Szene und wurde von den Kritikern mit nachfolgenden Worten gewürdigt: „Die Gerichte strotzen allesamt vor Kreativität und Leidenschaft."

VORARLBERG LIVE am Mittwoch, 9. Dezember 2020

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Landesrat Johannes Rauch (Die Grünen), Andreas Schmidt (Vorsitzender Alpenverein Vorarlberg), Milena Broger

Moderation: Marc Springer (Chefredakteur VOL.AT)