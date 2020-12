Vorarlberg Live mit Gozzi, Tyrner und Edelmüller

In Vorarlberg sind die flächendeckenden Covid-19-Tests angelaufen: Im "Vorarlberg Live"-Studio wird der Geschäftsführer des Roten Kreuzes in Vorarlberg, Roland Gozzi, zu Gast sein.

Am Freitag sind in Vorarlberg die Corona-Flächentests gestartet. 81.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben sich für die freiwilligen Corona-Tests angemeldet. Wie diese bis dato angelaufen sind und ob es in Vorarlberg ähnliche Probleme wie zum Beispiel in Tirol gegeben hat, darüber wird der Geschäftsführer des Roten Kreuzes in Vorarlberg, Roland Gozzi, berichten.