Vorarlberg Live mit Wiesflecker und Pansi

Am siebten Dezember endet der Lockdown, doch wie geht es dann weiter in Österreich? Was sagen Landesrätin Katharina Wiesflecker und der Sprecher der Vorarlberger Gastronomen, Mike Pansi, zur aktuellen Situation?

Die Schulen sind auch im Lockdown offen, obwohl sie geschlossen sind. In den Pflegeheimen zeigt man sich größtenteils besser vorbereitet wie noch im Frühjahr, dennoch gab es auch jetzt wieder vereinzelte Cluster in den Heimen. Mit Landesrätin Katharina Wiesflecker sprechen wir über die aktuelle Situation in den Schulen und der Pflege. Auch einen Ausblick auf die kommenden Monate, vor allem die Frage, wie es nach den Weihnachtsferien weitergehen soll, gibt es im Vorarlberg Live-Talk.

Gastronomie wohl bis Jänner geschlossen

Der Obmann der Fachgruppe Gastronomie, Mike Pansi, wird in der Sendung live über Zoom zugeschaltet. Wie gut funktioniert die versprochene Hilfe für die Gastronomie, welche Auswirkungen hätte eine Schließung bis Jänner und vor allem, wie stark wird sich die Gastrolandschaft nach Ende des Lockdown verändert haben? Diese und weitere Fragen besprechen wir in der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 01. Dezember 2020

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Landesrätin Katharina Wiesflecker und der Obmann der Fachgruppe Gastronomie Mike Pansi.