Bregenz Handball holt sich Sieg im 96. Ländle-Derby

Die Bregenzer Handballer jubelten heute über einen verdienten 28:25-Auswärtserfolg beim HC Hard.

Am heutigen Abend standen sich der HC Hard und Bregenz Handball zum breits 96. Mal in einem Derby gegenüber - erstmals fand das Duell jedoch ohne Zuschauer statt. Im Spiel selbst erwischten die Gäste den besseren Start und lagen bereits mit 3:0 in Front, als Hard in der 5. Minute der erste Treffer gelang. Auch in weiterer Folge lagen die Bregenzer meist ein bis drei Treffer voran, auch wenn die Roten Teufel zwischenzeitlich zweimal zum Ausgleich kamen. Nach 30 Minuten ging es mit einem 13:15 aus Sicht der Bregenzer in die Pause.