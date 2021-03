Vorarlberg live mit Felder und Pitscheider Soraperra

Frauenmuseums-Direktorin Stefania Pitscheider Soraperra und Zumtobel-CEO Alfred Felder sind am Mittwoch, ab 17 Uhr, bei Vorarlberg live zu Gast.

Insgesamt beläuft sich das Periodenergebnis auf 14,9 Mio. EUR. Der Free Cashflow stieg dank eines effektiven Managements des Working Capitals und der Investitionen deutlich von 32,9 Mio. EUR auf 59,8 Mio. EUR. Zumtobel Group-CEO Alfred Felder ist am Mittwoch bei VN.at-Chefredakteur Gerold Riedmann in Vorarlberg live zu Gast und wird unter anderem über die Learnings aus Corona und Herausforderungen für die Zukunft sprechen.

Frauenmuseum Hittisau

Im Jahr 1918 trat das allgemeine Wahlrecht für Frauen in Österreich in Kraft. Viel hat sich seit diesem Zeitpunkt getan, doch - wie viele auch heute noch zu Recht kritisieren - dominieren vielerorts noch immer veraltete Rollenbilder die öffentliche Wahrnehmung. Kurz vor dem internationalen Weltfrauentag wird die Direktorin vom Frauenmuseum Hittisau, Stefania Pitscheider Soraperra, bei Vorarlberg live unter anderem über Geschlechtergerechtigkeit, die besonderen Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie und die gesellschaftliche Stellung der Frau im 21. Jahrhundert sprechen.