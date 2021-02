"Vorarlberg Live": Lockdown, Grenzkontrollen und Tirol

Bei "Vorarlberg Live" am Montag zu Gast sind LH Markus Wallner, Friseur Innungsmeister Günther Plaickner und die Grüne Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler.

Am heutigen Montag hat der Handel unter Auflagen wieder öffnen können, Grenzkontrollen wurden in ganz Österreich verschärft und die Diskussion um die Covid-Situation in Tirol spitzt sich weiter zu.