Shit-Storm für Tiroler WK-Präsidenten

Christoph Walser, Präsident der Wirtschaftskammer Tirol, sorgte mit einem Interview am Sonntag für Aufsehen.

Walser war am Sonntagabend zu Gast in der "ZiB 2" und übte scharfe Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung. Bereits am Samstag warf er Gesundheitsminister Anschober einen "Schlag unter die Gürtellinie" vor. "Wir dürfen und werden uns das nicht gefallen lassen", so der WK-Chef, schließlich liege man bei den Zahlen unter dem Bundesschnitt.