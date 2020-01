Vor Bürgermeisterwahl: Neue Liste "Zukunft Fußach" stellt sich vor

Fußach ist um eine Liste reicher: Die "Zukunft Fußach" stellte am Donnerstagvormittag ihren Bürgermeisterkandidaten vor.

Am 15. März wird im Ländle wieder gewählt, nur wenige Monate vor der Wahl tut sich was in der Fußacher Gemeindepolitik. "Fußach braucht Wandel", ist sich die Initiative "Zukunft Fußach" sicher und stellt sich daher als neue Liste für die Bürgermeisterwahl in Fußach auf.