Harder ÖVP nominiert Mair für Bürgermeisterwahl

Bürgermeisterin Evi Mair wurde heute von der Harder Volkspartei einstimmig als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 15. März nominiert.

Evi Mair freut sich über den Zuspruch und sieht darin einen klaren Auftrag. „Als erstes werde ich in den nächsten Wochen als Bürgermeisterin die Marktgemeinde wieder in ruhigere Gewässer führen. Und dann bei der Bürgermeisterwahl um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger bitten.“

"Team Evi Mair"

Mair wird die Zeit über Weihnachten nutzen, um ihr neues Team zu vervollständigen. „Es wird sicher keine One-Woman-Show. Wir haben viele erfahrene Mandatare, die weiter dabei sein werden. Aber selbstverständlich werde ich auch neue Kandidatinnen und Kandidaten in mein Team holen. Wir sind für alle offen, denen Hard am Herzen liegt.“

„Ich verstehe unsere Gemeinde als große Familie, in der man auch nur im Team etwas erreichen kann“, so Evi Mair. Die Harder Volkspartei wird deshalb auf ausdrücklichen Wunsch der Bürgermeisterin den Zusatz „Team Evi Mair“ in ihren Namen aufnehmen.