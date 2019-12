Staudinger will Harder Bürgermeister werden

Martin Staudinger wurde zum neuen Vorsitzenden der SPÖ-Ortsgruppe Hard gewählt.

In ihrer Mitgliederversammlung haben die Mitglieder der SPÖ Hard Martin Staudinger (40) am Dienstag zum neuen Vorsitzenden der Ortsgruppe gewählt.

Der Zuspruch in der Harder Bevölkerung habe ihn dazu motiviert, auch als Spitzenkandidat bei den Gemeindewahlen am 15. März 2020 anzutreten, sagt der Vorarlberger SPÖ-Klubobmann. Als Rückenwind für die Gemeindewahl ortet Staudinger auch das Ergebnis bei der Landtagswahl im Oktober. Die Sozialdemokraten haben in Hard um 3,5 Prozentpunkte zugelegt.