Vorarlberger Gemeindewahlen am 15. März

Bregenz - Die im kommenden Jahr angesetzten Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in den 96 Vorarlberger Kommunen finden wie vor fünf Jahren am 15. März statt.

Das hat das Land Vorarlberg am Dienstag bekanntgegeben. Allfällige Bürgermeister-Stichwahlen werden zwei Wochen später am 29. März abgehalten.

Wer ist wahlberechtigt?

Bei den Vorarlberger Gemeindewahlen ist wahlberechtigt, wer am Wahltag 16 Jahre alt ist. Anders als bei der Landtagswahl ist die österreichische Staatsbürgerschaft nicht Voraussetzung für die Stimmabgabe. Auch EU-Bürger mit Hauptwohnsitz Vorarlberg können an der Wahl teilnehmen. In die Gemeindevertretung wählbar ist, wer am 15. März mindestens 18 Jahre alt ist.