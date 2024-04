Von Schwarz zu Grün: Pipeline nimmt Kurs auf nachhaltige Zukunft mit Wasserstoff

Eine stillgelegte Erdöl-Pipeline soll für den Transport von grünem Wasserstoff umfunktioniert werden.

In einer gemeinsamen Initiative haben in der Schweiz die Kantone St. Gallen und Graubünden die Absicht bekannt gegeben, eine ehemalige Erdöl-Pipeline für den Transport von grünem Wasserstoff zu adaptieren. Das berichtet das Schweizer Newsportal "fm1today".

Rückgrat für den Transport von Rohöl

Die Pipeline, die einst das Rückgrat für den Transport von Rohöl von Genua durch die Alpen und in Vorarlberg am Bodensee entlang bis nach Ingolstadt bildete, wurde 1997 aufgrund von Umweltbedenken und anstehenden hohen Sanierungskosten stillgelegt. Heute steht sie aber wieder im Zentrum eines ambitionierten Vorhabens, das die Energieinfrastruktur der Schweizer Region in das Zeitalter der Nachhaltigkeit überführen soll.

1,1 Millionen Barrel Öl pro Tag

Die CEL, deren Kapazität einst bei 1,1 Millionen Barrel pro Tag lag, versorgte zahlreiche Raffinerien in Bayern mit Erdöl und spielte eine entscheidende Rolle in der europäischen Energieversorgung. Mit der Schließung endete nicht nur ein Kapitel der Energiegeschichte, sondern es öffnete sich auch die Tür für neue Möglichkeiten im Kontext der globalen Energiewende.

Wasserstoff-Pipeline: Was Landesrat Daniel Zadra zu den Plänen sagt

Auch in Vorarlberg beobachtet man die verschiedenen Wasserstoffprojekte sehr genau, wie Landesrat Daniel Zadra im Gespräch mit VOL.AT konstatiert. Über die Schweizer Pläne hat man sich auch schon bei einem Regierungstreffen mit dem Kanton St. Gallen ausgetauscht und werde es auch beim nächsten Treffen thematisieren. Laut Zadra blickt man aus Vorarlberger Sicht aber aktuell besonders auf die Initiative European Hydrogen Backbone (EHB), ein Zusammenschluss europäischer Fernleitungsnetzbetreiber, die die Entwicklung der Wasserstoff-Infrastruktur in Europa vorantreiben möchte.

"Wasserstoff ist für die individuelle Mobilität oder gar zum Heizen aktuell noch zu teuer", sagt Zadra gegenüber VOL.AT. "Es gibt in diesem Jahr aber noch eine vertiefende Analyse und wir schauen uns das sehr genau an." Laut Zadra sind in diesem Bereich große Investitionen nötig, weshalb es natürlich besonders interessant wäre, wenn es zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze bei Lindau einen Anknüpfungspunkt im Rahmen der H2 Backbone-Initiative gäbe. Ein konkreter Zeitrahmen ist jedoch bisher nicht erkennbar, mit Umsetzungen ist frühestens 2030, wenn nicht gar 2040 zu rechnen. Dennoch hat Zadra bereits Stakeholder von illwerke vkw, Klimaschutz-Ministerium, Industrie und Wirtschaft an einen Tisch geholt, um den Bedarf zu eruieren und einen strukturierten Prozess aufzusetzen.