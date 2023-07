Bilder von damals: So sah die Pipeline früher aus

Woher der Name kommt

Wie der Name schon sagt, gab es am Bodensee-Badestrand früher eine "Pipeline". Genauer gesagt handelte es sich um die Erdölpipeline von Genua über Bregenz nach Ingolstadt. Sie wurde in den 60ern errichtet und schließlich im Juli 1997 eingestellt. Nach dem Ende der wortwörtlichen Pipeline kam die Idee zur Renaturierung des Ufers.

"Mili" blieb übrig

In den vielen Jahren, in denen es die Pipeline bereits gibt, ist natürlich einiges passiert. So stürzte etwa in den 80ern einmal eine Kehrmaschine in den Bach. Hier einige interessante Bilder von damals: