Video-Rückblick: Das war der September 2019

Diese Videos interessierten die Vorarlberger im September 2019.

So denkt man in Vorarlberg über Greta Thunberg

Greta Thunberg spaltet seit Monaten die Meinungen. VOL.AT bei den Vorarlbergern nachgefragt , was sie von der Klimaaktivistin halten.

Nationalratswahl 2019

Erst noch einig, dann Ibiza und schließlich Neuwahl: Am 29. September wurden die Österreicher wieder zur Wahlurne gebeten, um einen neuen Nationalrat zu wählen - und das nach nur gut eineinhalb Jahren. VOL.AT hat am Wahlsonntag 5 Stunden im Livestream berichtet .

Cobra-Einsatz in Hohenems

Am 15. September musste die Spezialeinheit Cobra zu einem Einsatz in Hohenems ausrücken. Der Grund dafür: Ein 45-Jähriger hat seine 75-jährige Mutter nach einem Familienstreit mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Clublokal des Harleyclub Graue Wölfe in Vollbrand

Am Morgen des 6. September geriet das Vereinslokal des Harleyclub Graue Wölfe in Rankweil in Vollbrand. Dar Stadel wurde durch das Feuer schwer beschädigt.