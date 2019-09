Mann über Bord? Seenot-Einsatz am Bodensee

Am Bodensee ist am Samstagabend Internationaler Seenotalarm ausgelöst worden. Rettungskräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren auf der Suche nach einem vermissten Mann,

Hintergrund des Großeinsatzes war die Meldung über einen vermissten Mann. Dieser - so der Anfangsverdacht - sei möglicherweise vom Linienschiff "MS Austria" über Bord gegangen.

Suchaktion in volle Gang

Die Rettungskräfte wurden gegen 21:30 Uhr von einer Gruppe, mit der der Mann ein Weinfest besucht hatte, über dessen Fehlen alarmiert. Im Hafen in Bregenz hatte man sein Fehlen bemerkt. Mehrere Boote, ein Hubschrauber aus der Schweiz und Dutzende Einsatzkräfte suchten daraufhin den See und das Ufer ab.

Mit Taxi nach Hause

Im Laufe der Nacht konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Der Vermisste hatte sich in Meersburg von seiner Reisegruppe getrennt und war nicht an Bord des Linienschiffes gegangen, so die Vorarlberger Polizei. Der Mann hatte, ohne jemandem Bescheid zu geben, ein Taxi nach Hause genommen. Gegen 1.15 Uhr habe sich der Mann dann selbst bei der Polizei gemeldet. Die Suchaktion nach dem Vermissten war erst kurz zuvor abgebrochen worden.