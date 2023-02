TV-Star: Was sie vor dem Playboy-Shooting nicht verraten hat

In Österreich hat das Playboy-Shooting mit TV-Star Sarah Hannemann stattgefunden.

Im Playboy-Interview verrät TV-Star und Rapperin Sarah Hannemann (aktuell in "Leon - Kämpf um deine Liebe" zu sehen, Anm.d.Red.), dass sie sich ohne BH freier fühle. Sie trage grundsätzlich keine Büstenhalter. Aus diesem Grund hat sie vor dem Foto-Shooting in Österreich den Playboy-Mitarbeiterinnen auch ihre Körbchengröße nicht verraten. "Meine Brüste brauchen die Unterstützung nicht unbedingt."

Mit ihren Nacktfotos will sie auch eine Botschaft an alle Frauen mitsenden, nämlich, "dass man zu sich stehen sollte". Hannemann führt weiter aus. "Und dass man mit dem zufrieden sein sollte, was man hat. Kleine Brüste, große Brüste, kleiner Po, dicker Po - das ist völlig wurscht".