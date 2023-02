Liebesleben mit Betty: Das Penis-Mysterium

Penissen wird im Zusammenhang mit Sex extrem viel Macht zugesprochen und dabei rede ich wirklich nur von diesem Teil, das an den Männern* hängt oder steht.

Es ist scheinbar sehr wichtig, wie groß, klein, dick, dünn, fest oder weich er ist, welche Farbe er hat und in welchem Winkel er vom Körper weg. Dabei sorgt er auch regelmäßig für Dramen, wenn er einmal nicht so funktioniert, wie er sollte. Manchmal kommt es mir so vor, als hinge der Mann* am Penis und nicht der Penis am Mann*.