Was genau ist die Klitoris?

Wie beim Penis handelt es sich bei der Klitoris um eine Schwellkörper. Das heißt, bei Erregung füllen sich die Zonen mit Blut, umschließen die Vagina und machen sie dadurch enger. Deshalb fühlt sich auch Penetration in erregtem Zustand für viele Vagina-Besitzer*innen so gut an, weil so die Klitoris von innen stimuliert wird.