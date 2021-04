Top-Hotels, Top-Gastronom und ein Stadtamtsdirektor

Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam, Gastronom des Jahres Joschi Walch und der neue Bregenzer Stadtamtsdirektor Florian Bachmayr-Heyda um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Er ist Falstaff-Gastronom des Jahres 2021 geworden: Joschi Walch, Gastronom des Gourmet Hotels "Rote Wand" am Arlberg. Was ihn und sein Gasthaus auszeichnet und wie es ihm seit Pandemie-Beginn ergangen ist, erzählt der Vorarlberger heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Vom Volksanwalt zum Bregenzer Stadtamtsdirektor – Florian Bachmayr-Heyda ist seit Mitte April in seinem neuen Amt. "Er ist nicht nur mit den Strukturen von Städten und Gemeinden und deren gesetzlichen Grundlagen bestens vertraut, sondern weiß aus dem täglichen Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern insbesondere auch um deren Belange und Bedürfnisse Bescheid. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit", so der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch. Welche Aufgaben Florian Bachmayr-Heyda zuerst angeht und was noch auf ihn zukommt, erzählt er heute in "Vorarlberg LIVE".