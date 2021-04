Falstaff: Das sind die besten Restaurants in Vorarlberg

Joschi Walch von der "Roten Wand" in Lech wird von Falstaff als "Gastronom des Jahres" ausgezeichnet.

Jedes Jahr im Frühling bringt Falstaff die Hitliste der besten Restaurants und Hotels in Österreich heraus. Auch in diesem Jahr konnten die Betriebe in Vorarlberg wieder ein überzeugendes Bild abliefern.

Mit 98 Falstaff-Punkten konnte die "Rote Wand Chef's Table im Schualhus" in Lech die Auszeichnung als bestes Restaurant verteidigen und führt wieder vor der "Griggeler Stuba" in Oberlech (97 Falstaff-Punkte) und dem "Aurelio's" in Lech (96 Falstaff-Punkte) die Hitliste an. Gastronom Joschi Walch von der "Roten Wand" wird außerdem als "Gastronom des Jahres" ausgezeichnet.